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Dünya
Deutsche Welle

İspanya'nın bütünlüğü için yürüdüler

İspanya'nın Barcelona kentinde yüzbinlerce kişi Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı yürüdü.

29 Ekim 2017 19:19

"Sociedad Civil Catalana" adlı sivil toplum örgütünün çağrısıyla yapılan gösteride "Yaşasın İspanya", "Ben İspanyolum" ve "Barcelona İspanya'ya aittir" sloganları atıldı. Protestocular İspanya hükümetinin görevden aldığı Katalonya lideri Carles Puigdemont'un da tutuklanmasını talep etti. Gösterilere Katalonya'da ana muhalefette olan Ciudadanos partisinin lideri Ines Arrimadas da katıldı ve bölgede "sağduyu ve demokrasinin" yeniden sağlanması için çağrı yaptı.

Sivil toplum örgütü, yayınladığı mesajda birlikten ve ayrılıktan yana olan gruplar arasında uzlaşma sağlanması için çaba sarf edecekleri ve ülkenin kuzey doğusundaki bölgede gelecekte sükûnet ve huzurun hüküm sürmesi için çalışacaklarını kaydetti.

"Sociedad Civil Catalana" adlı sivil toplum örgütünün sözcüsü protesto gösterisine yaklaşık yüz milyon yüz bin kişi katıldığını kaydederken, polis katılımcı sayısını yaklaşık 300 bin olarak açıkladı.

Madrid, bölgesel hükümetin yetkilerini feshettiği Katalonya'da, yönetim sorumluluğunu cumartesi günü İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria'ya vermişti. Katalonya Emniyet Müdürü Josep Lluis Trapero da görevden alınmıştı.

İspanya Senatosu'nda anayasanın 155'inci maddesiyle ilgili cuma günü yapılan oylamada Katalonya'nın özerkliğinin feshedilmesi 47'ye karşı 214 evet oyuyla kabul edilmişti. 155'inci madde, Katalonya'nın 3 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık referandumuna gitmesinin ardından gündeme gelmişti.

Anayasanın söz konusu maddesi, ayrılıkçı eylemlerde bulunan bölgelerin özerkliklerinin iptal edilmesine olanak sağlıyor. Madde uyarınca Madrid yönetiminin Katalan polisi, yönetimi ve kamu yayıncılık kuruluşlarının da kontrolünü devralma yetkisi bulunuyor.

dpa/BW/EC

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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