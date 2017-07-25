İspanya'nın Afrika'daki toprağında saldırı

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Melilla'da "Allahü ekber" diye bağıran bir kişi, bıçakla bir polisi yaraladı. Saldırganın yakalandığı açıklandı.

İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido saldırganın sınırdaki kontrol noktasına koştuğunu, ancak sonra gözaltına alındığını açıkladı.

İspanya'nın Fas sınır hattında bulunan Kuzey Afrika'daki Melilla bölgesi, Avrupa'ya sığınmak isteyen göçmenlerin geçmeye çalıştığı noktalardan biri. Ancak bu tür bir saldırının bölgede ilk kez yaşandığı bildiriliyor.

İspanya son yıllarda Fransa, Belçika ve Almanya'da yaşanan IŞİD saldırıları gibi bir saldırının hedefi olmadı. İspanya'nın en kanlı saldırısı Mart 2004'te Madrid'de trenlere düzenlenmiş ve El Kaide'nin sorumluluğunu üstlendiği bombalı saldırılarda 191 kayıp vermişti.

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AFP/Reuters/SSB