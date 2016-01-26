İspanyalı matador, kucağında 5 aylık çocuğuyla boğa güreşi yaptı

İspanyalı matador Francisco Rivera Ordonez, kucağında 5 aylık kızı ile boğa güreşi yaptı.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre; arenada çekilen fotoğrafı instagram hesabına yükleyen Ordonez, "Carmen'in ilk sahneye çıkışı, bizim ailemizde boğa güreşi yapan 5. jenerasyon. Dedem babamla böyle boğa güreşi yapmış. Babam benimle ve ben de kızlarım Cayetana ve Carmen ile böyle boğa güreşi yapıyorum" yazdı.

Ordonez'in bu fotoğrafına sosyal medyadan büyük tepki geldi. Endülüs Çocuk Ombudsmanlığı, Twitter hesabından olayla ilgili inceleme başlatacaklarını açıkladı.