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Dünya

İspanya'da defin parasını bulamayan aileler cesetleri hastane önüne bıraktı

İspanya'da defin için 5 bin Euro bulamayan aileler, tıp fakültelerine cesetleri 750 Euro karşılığında sattığı belirlendi

07 Temmuz 2014 18:13

İspanya’da defin işlemleri 5 bin Euro'ya ulaşınca krizden etkilenen bazı aileler ölülerini hastane ve tıp fakülteleri önüne bırakmaya başladı. Ülkede tıp eğitimi gören öğrencilerin kadavra ile yaptıkları çalışmalarda son yılların en büyük ceset fazlası ile karşı karşıya kalındığı açıklandı.

Defin işlemi gerçekleşmemiş ceset fazlası yaşayan ülkede tam bir skandal yaşanıyor.

Olay Madrid Complutense Üniversitesi Tıp Fakültesi morgunda ele geçirilen parçalanmış halde bulunan 250 cesedin bulunması ile patlak verdi. Cesetlerin deneyler yapıldıktan sonra depolarda terk edilerek parçalanmış vaziyette bulunması halkı şok etti.

Üniversitenin ayrıca sahipsiz bulunan veya bağışlanan bu cesetleri özel firmalara deney için 750 Euro’ya sattığı da ortaya çıktı.  Bazı doktorların ise bu cesetlerle özel kliniklerde öğrencilere para karşılığında ekstra kurslar verdiği belirlendi.

İspanya’da 3 bin Euro veren bir tıp öğrencisi fakülte dışında 4 ile 6 ceset arasında deney yapabiliyor.

Görüntülerin İspanyol televizyonlarında yayınlanması üzerine fakülte dekanı Jose Ramon Merida istifa etmek zorunda kaldı. Hükümetin de ekonomik kriz nedeniyle ölüler üzerinde ticaretin fazlalaşması üzerine yeni tedbirler almaya başladığı öğrenildi. 

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