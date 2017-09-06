İspanya'dan rekor galibiyet!

2018 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda Liechtenstein’ı 8-0 yenen İspanya, ülke tarihinin en büyük deplasman galibiyetini almış oldu. İspanyollar ilk yarısını 4-0 önde kapattığı karşılaşmada ikinci yarıya da 4 gol sığdırarak 8-0 galip geldi.

İspanya’ya galibiyeti getiren goller Sergio Ramos, Alvaro Morata (2), Isco, David Silva, Iago Aspas (2) ve Max Gopel'den (k.k.) geldi.

İspanya, 8 gollü galibiyetin yanı sıra maçtaki olağanüstü istatistikleriyle de dikkati çekti. Yüzde 80 topla oynama oranı yakalayan İspanya’nın 703 başarılı pasına karşın ev sahibi Liechtenstein yalnızca 140 pas yapabildi. İspanya 28 şut çekerken, rakibi tek şutla maçı tamamladı.