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Sağlık

İspanya’dan Meksika’ya seyahat uyarısı

İspanya Dışişleri Bakanlığı, domuz gribinden dolayı gerekli olmadıkça Meksika'ya gidilmemesi tavsiyesinde bulundu.

27 Nisan 2009 03:00

İspanya Dışişleri Bakanlığı, domuz gribinden dolayı gerekli olmadıkça Meksika'ya gidilmemesi tavsiyesinde bulundu.

İspanya Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamalarda, "profesyonel veya çok önemli bir sebep dışında" Meksika ve ABD'nin California ve Texas eyaletlerine seyahat edilmemesi gerektiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ayrıca, Meksika'dan İspanya'ya gelen kişilere, ateşlenmeleri veya solunum güçlüğü çekmeleri halinde hemen sağlık merkezlerine gitmeleri gerektiği uyarısını yaptı.

İspanya'da çoğu Katalonya bölgesinde olan 10 kişinin, domuz gribi şüphesiyle hastanede gözetim altında tutulduğu da bildirildi.

Portekiz de vatandaşlarını domuz gribinden korumak için önlemler alıyor. Meksika'da bulunan 200 kadar Portekizli turistin bugün Lizbon'a getirileceği açıklanırken, olası bir domuz gribi vakasına karşı Lizbon'daki 4 hastanenin alarma geçirildiği belirtildi.

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