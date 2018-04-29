İspanya'dan Katalonya'ya tehdit: Özerkliği askıya alırız

İspanya Adalet Bakanı Rafael Catala, Katalonya'nın bağımsızlıkta ısrar etmesi alinde özerkliğini askıya alma alabileceklerini söyledi. Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont, Pazar günü yapılan referandumun kendilerine bağımsız devlet kurma hakkı verdiğini söylemişti.

Rafael Catala ise bugün yaptığı açıklamada Katalonya Parlamentosu'nun bağımsızlık ilan etmesi halinde, kendilerinin de anayasadan doğan bölgenin özerkliğini askıya alma yetkisini kullanabileceklerini söyledi.

Catala, "Anayasa'nın 155. maddesi belli. Kanunların gücünü bütünüyle kullanacağız. Görevimiz sorunları çözmek ve bazı önlemler can yakıcı olsa bile bunu yapacağız. Eğer birisi bağımsızlık ilan ederse, onlara yapamayacaklarını söylemek zorundayız" dedi.

İspanya Anayasası'nın 155. maddesi merkezi hükümete belli koşullarda Katalonya'nın özerkliğini askıya almasına yetki veriyor.

İspanya Anayasa Mahkemesi de mevcut anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle referandumu yasadışı ilan etmişti.

Katalonya Özerk Bölgesi hükümeti dün yapılan bağımsızlık referandumunda sandıklardan yüzde 90 oranında "Evet" oyu çıktığını ve bunun İspanya'dan tek taraflı bağımsızlık ilanı için yetki anlamına geldiğini söylemişti. Referanduam katılım oranı ise yaklaşık yüzde 42'de kalmıştı.

Ülkenin ekonomik olarak en güçlü bölgesinin bağımsızlık hamlesi karşısında büyük bir anayasal krizle karşı karşıya bulunan İspanya hükümeti ise referandumun hiç bir geçerliliği olmadığını vurguluyor.

İspanyol polisi, halkın oy kullanmasına engel olmaya çalışırken, bazı oy pusulalarına ve sandıklara da el koymuştu.

Polisin sert müdahalesi sonucu çıkan çatışmalar sonucu yüzlerce kişi yaralanmış, Katalonya Özerk Bölgesi yönetimi, yaralı sayısını 893 olarak açıklamıştı.

İspanya İçişleri Bakanlığı da 12 polis memurunun yaralandığını ve 3 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Öte yandan, Dün ulusal polis güçlerinin sert polis müdahalesi altında yapılan referandum sonrası Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont son durumu değerlendirmek üzere kabinesini toplantıya çağırdı.

İspanya Başbakan Mariano Rajoy da bundan sonra atacağı adımlara karar vermeden önce Madrid'de muhalefetteki Sosyalist Parti'nin lideri Pedro Sanchez ile görüşüyor.

Katalonya'nın yönetim merkezi Barcelona dünkü sert polis müdahaleleri ardından bugün sakin bir güne uyandı.

Fakat Katalan gazetelerindeki yorumlar, dünkü referandumun Madrid ile Barcelona arasındaki mücadeleyi nihai aşamaya getirdiği yönünde.

Katalan gazetesi La Vanguardia'daki bir yorumda dün İspanyol polisinin sert müdahalesi anlatıldıktan sonra "Durum daha da kötüleşebilir" dendi.

Katalan yetkililer, dünkü olaylarda yaralanan vatandaşların sayısını en son açıklamalarında 840 olarak verdi.

La Vanguardia, "Grevler ve sokak gösterileri ile daha çok hareket daha çok baskı göreceğimiz yeni bir aşamaya geçiyoruz" yorumunu yaptı.

Katalonya sanayi üretimi ve turizm sektöründeki rolüyle İspanya ekonomisinin beşte birini oluşturuyor.

Önde gelen çok uluslu şirketlerden Nestle ve Volkswagen'e de ev sahipliği yapan Katalonya, Avrupa'nın en hızlı büyüyen limanının da bulunduğu bir bölge.

Şu anda özerklik statüsü ile geniş hakları bulunmakla birlikte topladığı vergilerden merkezi hükümete verdiği pay İspanya bütçesinde önemli bir yer tutuyor.