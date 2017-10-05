İspanya'dan Katalan meclisine oturum engeli

Katalonya Özerk Bölgesi Parlamentosu'nun Pazartesi günü yapmayı planladığı ve bağımsızlık ilânın beklendiği oturum, İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alındı. Daha önce İspanya medyasında yer alan konuyla ilgili haberlerin ardından, mahkeme sözcüsü tarafından bugün yapılan açıklamada, oturumun yasaklandığı belirtildi.

İspanyol medyasının mahkeme çevrelerine dayandırdığı habere göre, ayrılıkçı gruplara karşı çıkan Katalonya Sosyalistleri Partisi'nin (PSC) planlanan oturumun iptali için mahkemeye başvurdu. Yapılan iptal başvurusuna gerekçe olarak da, anayasanın ihlal edilmesi ve milletvekillerinin haklarının dikkate alınmaması gösterildi.

Katalonya Özerk Bölgesi Parlamentosu'nun Pazartesi günü toplanarak, 1 Ekim'de yapılan ve seçmenlerin yüzde 90'ının bağımsızlık istediği referandumun sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor. Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont, Pazartesi günü yapılması planlanan oturumda, bağımsızlığın ilân edilebileceğine işaret etmişti.

Katalanlar, daha önce de Anayasa Mahkemesi'nin kararını dikkate almamıştı. Anayasa Mahkemesi'nin askıya alınması kararına rağmen bağımsızlık referandumu yapılmıştı.

Madrid'in müzakere şartı

İspanya merkezi hükümeti ise Katalanların bağımsızlık planlarına sert bir şekilde karşı çıkıyor.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalanlarla müzakere masasına oturulmasını reddediyor. Katalanların lideri Puigdemont'un diyalog çağrısına Rajoy'un yanıtı "Şimdiye kadar yeterince zarara neden oldunuz, ayrılma tehdidini artık bir kenara bırakın" oldu.

Madrid, müzakere yapılabilmesi için bağımsızlık planlarından vazgeçilmesini istiyor. Puigdemont ise referandumun sonucunun uygulamaya geçirilmesinden vazgeçilmeyeceği konusunda diretiyor.

AB anlaşmazlığa karışmıyor

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, İspanya'daki krizin tırmanması konusunda uyarıda bulundu.

Oettinger, Münih'te katıldığı bir panelde yaptığı açıklamada, "Durum son derece kaygı verici. Avrupa'nın ortasında, iç savaş tehlikesi var" dedi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Oettinger, Madrid ve Barcelona arasında en kısa zamanda diyaloğa başlanmasını umduklarını belirtti.

Ancak Alman politikacı, AB'nin krizin çözümü için kendiliğinden harekete geçmeyeceğini ifade ederek, "AB'nin arabuluculuk yapması ancak bize sorulduğunda düşünülebilir, ama bu yönde bir talep olmadı" şeklinde konuştu.

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Reuters/dpa, JD/ÖA