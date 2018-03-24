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Dünya
Deutsche Welle

İspanya'dan Katalan liderlere tutuklama kararı

İspanya Yüksek Mahkemesi, aralarında eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu Katalan liderler hakkında uluslararası tutuklama emri verdi.

24 Mart 2018 03:22

İspanya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Pablo Llarena 13 Katalan liderin "ayaklanma" suçundan yargılanacağını söyledi. Mahkum oldukları taktirde Katalan liderler 30 yıla kadar hapis cezası alabilirler.

Mahkeme Katalonya Cumhuriyetçi Sol Partisi (ERC) Genel Sekreteri Marta Rovira da dahil aralarında eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu firari 6 siyasi hakkında uluslararası yakalama kararı çıkardı. Rovira İspanya'yı terk ettiğini açıklamıştı. İspanya basını Rovira'nın İsviçre'de olduğunu yazdı.

Yüksek mahkeme kararı Madrid hükümetinin Katalan ayrılıkçıları durdurma çabası olarak değerlendirildi. Brüksel'de sürgünde bulunan Puigdemont ve diğer ayrılıkçılar bağımsızlık adımını referandumundan aldıkları yetkiyle attıklarını ve kanuna aykırı bir şey yapmadıklarını savunuyor.

Cuma günü alınan karar çerçevesinde aralarında Katalonya Özerk Yönetimi başkan adayı Jordi Turull'un da olduğu 5 ayrılıkçı Katalan siyasetçinin de gözaltına alınmasına ve yargılanmasına karar verildi.

Siyasi belirsizlik sürüyor

Katalonya'daki bağımsızlık hareketi nedeniyle İspanya'daki anayasal kriz devam ediyor. Katalonya'da 1 Ekim'de yapılan referandumu bağımsızlık yanlıları kazanmış, ancak referandum hem anayasaya aykırı hem de katılımın düşük olduğu gerekçesiyle tartışmalara neden olmuştu.

Katalanlar referandumun ardından 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesi kararı almış, İspanya merkezi hükümeti de aynı gün anayasanın 155'inci maddesini uygulayarak parlamentoyu feshetmiş ve Katalonya'da 21 Aralık'ta erken seçime gidilmişti. Katalonya özerk bölgesinde yapılan erken genel seçimleri bağımsızlık yanlısı partilerin oluşturduğu birlik kazanmıştı.

rtr/SSB,GY

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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