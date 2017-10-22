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Dünya

İspanya'dan ‘darbe’ yorumuna yanıt: Asıl siz darbe yaptınız

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Ekim (DHA) –  İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, Madrid hükümetinin Katalonya Bölgesi’nin özerkliğini askıya almasının ‘darbe’ olarak yorumlanması üzerine “Eğer birileri darbe girişiminde bulunduysa, bu da Özerk Katalonya B

22 Ekim 2017 19:30

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Ekim (DHA) –  İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, Madrid hükümetinin Katalonya Bölgesi’nin özerkliğini askıya almasının ‘darbe’ olarak yorumlanması üzerine “Eğer birileri darbe girişiminde bulunduysa, bu da Özerk Katalonya Bölgesel hükümetidir” dedi. Katalonya Bölgesi meclis başkanı Carme Forcadell cumartesi günü bölgenin özerkliğinin askıya alınmasını ‘fiilen darbedir’ diye yorumlamıştı.  
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’un anaysanın, özerk bölgelerin hukuku çiğnediği durumlarda özerkliğinin askıya alınmasına izin veren 155. Maddesini uygulama kararını sert bir dille eleştiren Forcadell “Başbakanın eylemleri fiilen darbedir ve demokrasi büyük yara almıştır” demişti. Alınan karara göre Katalonya Özerk Bölgesi Lideri Carles Puigdemont, Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ve diğer 12 üye görevlerinden alınacak, Katalonya özerk yönetim hükümeti feshedilecek ve en fazla altı ay içinde erken yerel seçimlere gidilecek.

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