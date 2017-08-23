İspanya’daki saldırılarla ilgili dört tutuklama

İspanya'da mahkeme, geçen hafta Barcelona ve Cambrils'deki saldırıları planlayan 12 kişilik İslamcı terör hücresinin yaşayan dört üyesinden ikisinin tutuklanmasına karar verirken, bir diğer şüpheliyi 72 saat daha gözaltında tutup bir diğerinin ise şartlı salıverilmesine karar verdi.

Mahkeme hakimi Fernando Andreu, salı günü görülen ve dört terör zanlısının dinlendiği duruşma sonunda şüphelilerden Mohamed Houli Chemlal ve Driss Oukabir'in terör örgütü üyesi olmak ve cinayet suçlamalarıyla tutuklanmalarına karar verdi. Zanlılar ayrıca kefaletle serbest kalamayacak.

İnternet kafe işleten üçüncü zanlı Salih El Karib'in gözaltı süresini uzatan hakim, Muhammed Aalla isimli dördüncü zanlıyı ise yeterli delil olmadığı için şartlı tahliye etti.

Üç şüpheli iddiaları reddetti

Zanlılardan Oukabir, El Karib ve Aalla geçen hafta toplamında 15 kişinin ölümüne ve 120'den fazla insanın yaralanmasına sebep olan saldırılarla bir ilgilerinin olmadığını söylerken, sadece Chemlal saldırılarda payının olduğunu kabul etti.

Oukabir, Barcelona'da 13 kişinin ölümüne neden olan aracı kiralayan kişiyken, Aalla'ya ait olan Audi A3 model araba da Cambrils'deki saldırıda kullanılmıştı. Saldırıları IŞİD üstlenmişti.

Adının yayınlanmasını istemeyen İspanyol adli bir kaynağa göre Chemlal ve Oukabir, haziran ayına kadar Barcelona'nın 100 kilometre kuzeyinde bulunan Ripoll kentinde imamlık yapan Abdülbaki El Satty'nin 12 kişilik hücrenin fikir lideri olduğunu söyledi.

Mahkemedeki ifadesinde Chemlal, El Satty'nin kendilerine "şehit olmanın Kuran'a göre güzel bir şey olduğunu” söylediğini ifade etti. Chemlal aynı zamanda İspanya'da bir veya birden fazla mekana saldırı planladıklarını belirtti. Chemlal, bu mekanların kilise veya önemli anıtlar olacağını söyledi.

12 kişilik hücreden sadece dördü hayatta

12 kişilik hücrenin diğer sekiz üyesi artık hayatta değil. Polis, Cambrils'de geçen hafta cuma gerçekleşen saldırı sonrası aracın içindeki beş zanlıyı öldürmüştü. Barcelona saldırısının baş faili olan Faslı Yunus Ebu Yakub ise pazartesi günü polisin düzenlediği bir operasyonda öldürüldü.

İspanyol polisine göre El Satty, Barcelona'daki saldırıdan bir gün önce grubun kullandığı binanın havaya uçması sonucu hücrenin bir başka üyesiyle birlikte öldü. Polis, Barcelona'nın güneybatısındaki Alcanar'daki bu evde 120 adet gaz tüpü ve evde patlayıcı yapımında kullanılabilen aseton peroksit maddesinin izine de rastlamıştı.

Hakim Andreu'nun mahkeme kararına göre Alcanar'da havaya uçan evde İspanyol Vueling havayollarından El Satty adına Brüksel için alınmış birçok uçak bileti bulundu. Bu durum, grubun Belçika'da bir bağlantısının olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi. Mart 2016'da Brüksel Havaalanı'nda ve bir metro istasyonunda İslamcı saldırganların düzenlediği bombalı saldırılarda 32 kişi yaşamını yitirmişti. Bu saldırıdan sonra yapılan sayısız operasyonda da birçok terör zanlısı gözaltına alınmıştı.

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Reuters/AP/DÇ/HS