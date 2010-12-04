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Yaşam

İSPANYA'DAKİ GREV İSTANBUL'DAN UÇUŞLARI ETKİLEDİ  İSTANBUL (A.A)

04 Aralık 2010 16:00

-İSPANYA'DAKİ GREV İSTANBUL'DAN UÇUŞLARI ETKİLEDİ  İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - İspanya'daki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle İstanbul'dan İspanya'ya yapılması gereken bazı uçak seferleri iptal edilirken, bazı seferler de gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle İstanbul'dan İspanya'nın değişik kentlerine düzenlenen uçak seferleri olumsuz etkilendi.  THY'nin TK1857 ve TK1859 Madrid seferi ile TK1853 ve TK1855 Barselona seferleri iptal edildi. Iberia Havayolları da yarın saat 08.00'e kadar uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.    Bu arada, Onur Air ve Atlasjet'in, İspanya'nın değişik kentlerine yapılması gereken uçak seferlerinde önemli gecikmeler yaşanıyor.    

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