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Yaşam

İSPANYA'DAKİ GREV İSTANBUL'DAKİ GÖSTERİLERİ ERTELETTİ  İSTANBUL (A.A)

04 Aralık 2010 19:17

-İSPANYA'DAKİ GREV İSTANBUL'DAKİ GÖSTERİLERİ ERTELETTİ  İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda bugün ve yarın gerçekleştirilecek Flamenco Oriental ve Jazzin Flamenco gösterileri, İspanya'daki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle sanatçıların Türkiye'ye gelememesi üzerine Ocak ayına ertelendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş'den yapılan açıklamada, İspanya'da dünden itibaren hiçbir şekilde uçak iniş kalkışlarına izin verilmediği belirtildi. Konuk sanatçıların Türkiye'ye gelememesinden dolayı gösterilerin CRR Konser Salonu Sanat Yönetmenliğince Ocak ayına ertelendiği kaydedildi.  Netleşecek etkinlik tarihlerinin önümüzdeki günlerde www.crrks.org resmi internet sitesinde duyurulacağı aktarılan açıklamada, biletli sanatseverlerin ertelenen gösteriler için rezervasyon ve bilet onayı yaptırmaları gerekmediği ifade edildi. Açıklamada, ertelenen etkinlikler için biletli seyircilerden özür dilenerek, biletlerini iade etmek isteyen sanatseverlerin konuyla ilgili detaylı bilgiyi www.biletix.com internet adresinden temin edebilecekleri bildirildi.  

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