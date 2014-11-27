İspanya'da yolsuzluk depremi



İspanya Sağlık Bakanı Ana Mato, eski eşi hakkında yolsuzluk davası açılması üzerine istifa etti. Yolsuzluğa karıştığı yönündeki iddiaları reddeden Mato, "davanın hükümet ve partiye zarar vermesini önlemek amacıyla istifa yolunu seçtiğini" söyledi.

55 yaşındaki bakanın eski eşi Jesus Sepulveda, başkent Madrid'in banliyölerinden Pozuelo de Alarcón'un belediye başkanlığı yaparken rüşvet almakla suçlanıyor. Sepulveda'nın bazı işadamlarından ihaleler karşılığında 500 bin Euro tutarında hediye aldığı ileri sürülüyor.

Yolsuzluk soruşturması sırasında Sağlık Bakanı Ana Mato'nun rüşvet çarkından haberdar olduğu ve rüşvetten çıkar sağladığı iddiaları ortaya atılmıştı. Mato'nun davada tanık sıfatıyla dinlenmesi kararlaştırılmıştı. Ana Mato, ülkede gündeme gelen Ebola vakaları nedeniyle de eleştirilerin hedefi olmuştu.

İktidar partisi PP hakkındaki suçlamalar

Mato ile birlikte iktidardaki Halk Partisi (PP) hakkında da suçlamalar gündeme geldi. Yargıç Pablo Ruz, "Operación Gürtel" adı altında yürütülen soruşturmanın sonucunu açıkladı. PP'nin üç eski mali işler sorumlusunun da aralarında bulunduğu 43 kişi hakkında yolsuzluk ve rüşvetten ceza davası açılması talep edildi.

Başbakan ve PP Genel Başkanı Mariano Rajoy'un konuyla ilgili bugün bir basın toplantısı düzenleyerek iddialara yanıt vermesi ve yolsuzlukla mücadele planı netlik kazandırması bekleniyor.