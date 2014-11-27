T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İspanya'da yolsuzluk depremi

İspanya'da adı yolsuzluk iddialarına karışan Sağlık Bakanı Ana Mato görevinden ayrıldığını açıkladı. Yolsuzluk iddialarıyla sıkıntıya düşen Başbakan Mariano Rajoy'un bugün bir açıklama yapması bekleniyor.

27 Kasım 2014 12:33


İspanya Sağlık Bakanı Ana Mato, eski eşi hakkında yolsuzluk davası açılması üzerine istifa etti. Yolsuzluğa karıştığı yönündeki iddiaları reddeden Mato, "davanın hükümet ve partiye zarar vermesini önlemek amacıyla istifa yolunu seçtiğini" söyledi.

55 yaşındaki bakanın eski eşi Jesus Sepulveda, başkent Madrid'in banliyölerinden Pozuelo de Alarcón'un belediye başkanlığı yaparken rüşvet almakla suçlanıyor. Sepulveda'nın bazı işadamlarından ihaleler karşılığında 500 bin Euro tutarında hediye aldığı ileri sürülüyor.

Yolsuzluk soruşturması sırasında Sağlık Bakanı Ana Mato'nun rüşvet çarkından haberdar olduğu ve rüşvetten çıkar sağladığı iddiaları ortaya atılmıştı. Mato'nun davada tanık sıfatıyla dinlenmesi kararlaştırılmıştı. Ana Mato, ülkede gündeme gelen Ebola vakaları nedeniyle de eleştirilerin hedefi olmuştu.

İktidar partisi PP hakkındaki suçlamalar

Mato ile birlikte iktidardaki Halk Partisi (PP) hakkında da suçlamalar gündeme geldi. Yargıç Pablo Ruz, "Operación Gürtel" adı altında yürütülen soruşturmanın sonucunu açıkladı. PP'nin üç eski mali işler sorumlusunun da aralarında bulunduğu 43 kişi hakkında yolsuzluk ve rüşvetten ceza davası açılması talep edildi.

Başbakan ve PP Genel Başkanı Mariano Rajoy'un konuyla ilgili bugün bir basın toplantısı düzenleyerek iddialara yanıt vermesi ve yolsuzlukla mücadele planı netlik kazandırması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Sağlık Bakanı Ana MatoBaşbakan Mariano RajoyMatoJesus SepulvedaMadridPozueloAlarcónEuroEbolaHalk PartisiPablo RuzGürtel34; Genel Başkanı Mariano RajoyDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/rtr/dpa/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24