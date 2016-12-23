İspanya'da yoksul kasabaya piyango sürprizi

İspanya'nın 'El Gordo' (Şişman) olarak adlandırılan geleneksel Noel lotosunda 56 milyon euro, ülkenin güneyinde yer alan Granada kentindeki nüfusunun üçte biri işsiz olan Pinos Puente kasabasına isabet etti.

Bu yıl toplamda 2.31 milyar euro dağıtan El Gordo'nun 200 euro değerindeki biletleri beş rakamdan oluşan seriler halinde satılıyor.

Yüksek fiyatından ötürü 20 euro değerindeki 10 alt bilete bölünen lotoda tek bir kişiye büyük ikramiye isabet etmiyor, binlerce kişi ödülü bölüşüyor.

Bu yüzden bir Noel geleneği olan lotoyu İspanya'da arkadaşlar, iş arkadaşları ve aileler beraber satın alıyor.

Dünyanın en büyük Noel lotosunda 13 bin kişinin yaşadığı Pinos Puente kasabasında toplamda 125 bin euro değerinde 451 adet bilete ikramiye isabet etti.

İşsizliğin yüzde 29 olduğu kasabada loto sevinci sokaklara taştı. Çoğu kazananın yoksul ailelerden bireyler olduğu aktarılıyor.

İspanya'nın El Periodico gazetesine konuşan Alba adındaki bir vatandaş, bu yıl ailesine Noel hediyesi alamadığını, ancak şimdi yardım edecek parası olduğunu söyledi.

Büyük ikramiyenin isabet ettiği her biri 400 bin euro değerindeki 1.650 biletin hepsini ise İspanya'nın başkenti Madrid'de yer alan bir bayi sattı.

İkramiyeyi kazananlar ve bayi sahipleri başkent sokaklarında lotoyu kutladı.

Büyük ikramiyenin bir kısmı ise İspanya'nın en büyük ikinci partisi olan İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nin genel merkezine isabet etti.

Geçen yıl Aralık ve bu yıl Haziran ayında iktidardaki Halk Partisi'ne karşı seçimleri kaybeden Sosyalistler bu sevinci Twitter'dan, "Zor bir yıla güzel bir son" diyerek kutladı.