İspanya’da yeni dönem



İspanya'da genel seçimlerden altı ay önce yapılan yerel ve bölgesel seçimlerde Başbakan Mariano Rajoy liderliğindeki muhafazakâr Halk Partisi (PP) yüzde 27 oy oranı ile seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Ancak 2011 yılındaki seçimlere kıyasla yüzde 10'un üzerinde oy kaybeden parti, birçok bölgede ve belediyede yönetimi kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Keza ülkenin ikinci büyük partisi konumundaki İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ülke genelinde yüzde 25 oranında oy almayı başarsa da, 2011'e kıyasla yüzde 2,8 oranında oy kaybetti.

Yeni partilerin zaferi

Seçim sonuçlarına göre muhafazakârların en büyük rakibi Barcelona ve Madrid gibi ülkenin iki büyük kentinde sürpriz başarı elde eden Podemos. Katalanların başkenti Barcelona'da Podemos'un desteklediği sol ittifak “Barcelona En Comu” sandıktan birinci parti olarak çıkarken, başkent Madrid'de ise Podemos liderliğindeki birlik sadece 1 sandalye farkla Halk Partisi'nin arkasından sandıktan ikinci sırada çıkmayı başardı. Sonuçlara göre, başkent Madrid'de 1991'den bu yana ilk kez bir sol partinin adayı belediye başkanlığına seçilebilir. Podemos, parti olarak girmediği seçimlere kimi bölgelerde diğer gruplarla ittifak halinde katılmıştı.

Seçimlere ülke genelinde ilk kez katılan liberal Ciudadanos ise yüzde 6,6 oranında oy alarak ülkenin üçüncü büyük partisi olmayı başardı.

‘İki partili dönemin sonu geldi'

Podemos Genel Sekreteri Pablo Iglesias seçim sonuçlarını, “Büyük kentler İspanya'daki bu temelden siyasi dönüşümün motoru durumunda. Burada ebedi iki partili sistemin sonu başlıyor. Daima iktidarda olan büyük partiler tarihlerinin en kötü sonuçlarını aldılar” sözleriyle değerlendirdi.

Pazar günü İspanya'daki 17 özerk bölgeden 13'ünde yerel ve bölgesel seçimler yapıldı. İktidardaki muhafazakâr Halk Partisi bu bölgelerin 11'inde yönetimi elinde bulunduruyordu. Seçim sonuçları, yeni oluşumların artık İspanya'nın siyasi yaşamının bir parçası olduğunu gösterdiği şeklinde yorumlanıyor.

Yaklaşık 35 milyon seçmenin oy kullandığı seçimler, partiler açısından sonbaharda yapılacak genel seçimler öncesi sınav niteliğindeydi. Yeni partilerin çoğu, yolsuzluk ve işsizlikle mücadele sözü veriyor. Uzmanlar, yeni partilerin ülkenin siyasi yaşamını kökten değiştirebileceği yorumunu yapıyor.