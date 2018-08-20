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Dünya

İspanya'da yayaların arasına araç girdi, yaralılar var

Sürücünün olay yerinden kaçtığı kaydedildi

20 Ağustos 2018 16:33

İspanya’nın Zaragoza kentinde bir araç, yayaların arasına daldı. Sürücünün olay yerinden kaçtığı belirtilirken, en az 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralananlardan birinin 45 yaşında bir adam ve diğer ikisinin yaşlı bir çift olduğu öğrenildi. Yaralıların hastaneye götürüldüğü basına duyurulda ancak durumlarının ne olduğu, henüz bilinmiyor.

Kaldırıma çıkıp insanların üzerine arabayı süren sürücü, üç kişiyi yaralamasının ardından durmadı. Polis, arabayı olay yerine yaklaşık 500 metre uzakta buldu.

Yerel Aragon Televizyonuna göre olayın ardından iki kişi gözaltına alındı. 

İspanyol polisi, vakaya bir 'trafik kazası' olarak yaklaştıklarını açıkladı. 

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