İspanya'da üst düzey istifa: Üniversite derecesi sahte çıkınca yılmamıştı; hırsızlık görüntüleri karşısında pes etti

İspanya’daki Madrid Özerk Bölgesi Yönetimi Başkanı Christina Cifuentes, 2011 yılında bir süpermarketten yüz kremi çalarken yakalandığına dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından istifa etti. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’un en sıkı müttefiklerinden biri olan Cifuentes, daha önce hiçbir derse girmeden ve tez hazırlamadan master derecesi almasına yönelik olarak açılan soruşturma sırasında görevi bırakmayı reddetmişti.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, İspanya'nın 17 özerk bölgesinden biri olan Madrid Özerk Yönetimi'nin Başkanı Cifuentes, üniversiteden aldığı master derecesinin sahte olduğu suçlamalarının üzerine yüz kremi çalarken görüntülerinin ortaya çıkmasıyla köşeye sıkıştı. Başbakan Rajoy'un liderliğindeki PP'nin en önde gelen isimlerinden olan Cifuentes, istifa etmek zorunda kaldı.

Suçu üniversiteye atmıştı

Geçen ay PP'nin iletişim sorumlularından milletvekili Pablo Casado ile Madrid bölgesel hükümetinin kadın başkanı Cristina Cifuentes hakkında Kral Juan Carlos Üniversitesi'nden hiçbir derse girmeden ve tez hazırlamadan master derecesi aldıkları suçlamaları patlak verdi. Bununla ilgili soruşturma da açıldı. Üzerindeki istifa baskısını savuşturmak için tüm suçun master derecesini veren üniversitede olduğunu, tartışmalı master sertifikasını reddettiğini söylemeye kadar giden Cifuentes, Başbakan Rajoy'un desteğine sahip olduğunun da altını çizdi.

"İstemsizce yapılan bir hata"

Ancak bugün OKdiario isimli haber sitesi, 2011 tarihli bir video yayımladı. Videoda kadın lider, iki paket yaşlanma karşıtı krem 'aşırdığı' dükkanda güvenlikçiler tarafından bir odaya götürülüp çantası aranırken görülüyor. Hemen basın toplantısı düzenleyen Cifuentes, videoda 7 yıl önce 'istemsizce yaptığı bir hatadan başka bir şeyin gözükmediğini' savundu. Bu yüzden 'kamuoyuna rezil edilmek istendiğini, kişiliğinin linç edildiğini' iddia eden kadın lider, ''Bu, bir süredir siyasi olmaktan çıkıp kişisel hal alan bir taciz ve yıkım kampanyası. Çok net kırmızı çizgilerden bazıları çiğnendi'' dedi.

2015'ten beri yönettiği 'Madrid bölgesel hükümetinin başarılarına zarar vermemek için' görevinden ayrıldığını duyuran kadın lider, böylece bölgesel parlamentoda güvensizlik oylamasıyla gönderilmesi ve yerine solcu bir ismin seçilmesi ihtimalini şimdilik bertaraf etti. Müttefikinin yerine yine PP'den bir isim getirme şansına kavuşan Başbakan Rajoy, ''Cristina Cifuentes yapması gerekeni yaptı. Bu durumda istifası zorunluluk halini almıştı'' dedi.