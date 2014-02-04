İspanya'da tweet'e ilk hapis cezası

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan atılan mesajlar İspanya'da ilk defa hapisle cezalandırıldı.

Suçlamaya maruz kalan 21 yaşındaki A.G.C. adlı kadın, İspanya'da GRAPO olarak tanınan '1 Ekim Anti Faşist Direniş Grubu' adlı terör örgütünü yücelten mesajlar attığı gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 7 ay süreyle her türlü kamu işinden uzaklaştırma cezası aldı.

Savcılığın ceza talebini sanığın avukatının kabul ettiği ve böylece iki yıldan az bir ceza alan genç kadının hapse gitmekten kurtulduğu belirtildi.

A.G.C.'nin çok ciddi bir Twitter kullanıcısı olduğu, 3 bin 183 izleyicisinin bulunduğu ve başta Başbakan Mariano Rajoy ile Ekonomi Bakanı Luis de Guindos olmak üzere hükümet üyelerini hedef alan, GRAPO'yu öven mesajlar attığı bildirildi.

Genç kadının, ''GRAPO'lular dönsün... Acil bir şekilde faşist temizliğine ihtiyaç var'', ''Carrero'nun (ETA tarafından öldürülen Franco döneminin siyasetçisi) uçtuğu yükseklik, devrim patladığında Rajoy'un uçacağının yanında hiçbir şey olmayacak'', ''Rajoy veya Guindos'un ensesine bir tokat atanın yüzünü vücuduma dövme yapacağıma söz veririm'', ''Nazi damarları çıkan Gallardon'a (Adalet Bakanı) karşı dönmeleri için birileri GRAPO'yu arasın'' şeklinde mesajlar attığı açıklandı.