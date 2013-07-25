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Dünya

İspanya'da 40 yılın en büyük tren kazasında ölü sayısı 78'e yükseldi!

İspanya'nın kuzeybatısındaki Galiçya bölgesinde, meydana gelen tren kazasında 78 kişinin öldüğü bildirildi

25 Temmuz 2013 10:15

İspanya'da Madrid-Ourense seferini yapan bir yolcu treninin raydan çıktı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada ölü sayısı 78'e yükseldi.
 
Edinilen bilgiye göre Madrid-Ourense seferini yapan bir yolcu treni, Santiago de Compostela şehri yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

TSİ 22.15'te meydana gelen kazada trenin tüm vagonları raydan çıkarken, 4 vagon da devrildi.

Yerel kaynaklardan alınan son bilgiye göre, kazada 78 kişi hayatını kaybetti, 130'dan fazla kişi de yaralandı.

Kazayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görgü tanıkları çok büyük bir patlama duyduklarını söyledi.

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