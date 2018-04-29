İspanya'da 'tarihi' kadına karşı şiddetle mücadele reformu

İspanya'da halk, kadına karşı şiddet ile mücadele etmek için hazırlanan beş yıllık 'tarihi' reform programını kutluyor.

Siyasi partiler arasındaki anlaşma, altı aylık bir çabanın sonucu.

Program için 1 milyar euroluk bütçe ayrıldı.

Ülkede 2003 ile 2016 yılları arasında 870 kadının, kadına karşı şiddet nedeniyle öldüğü belirtiliyor.

Bu yıl içerisinde şimdiye kadar 6 çocuk ve 31 kadın şiddet görerek öldürülmüştü. 16 çocuk da anne ve babasız kaldı.

1997 yılında 60 yaşındaki Ana Orantes, yetkililere defalarca şikayette bulunmasına rağmen, eski eşi tarafından dövülüp, balkondan atılıp, yakarak öldürüldüğünden beri İspanyol siyasetçiler bu konuda adım atılması için çaba sarf ediyor.

Parlamento onayından Pazartesi günü geçen 200 önlem arasında şunlar yer alıyor:

Alınacak önlemlerin son hali Cuma günü meclis komisyonları tarafından onaylanacak. Bu komisyonlar önlemlerin uygulanma şeklini de takip edecek.

İktidardaki Halk Partisi'nin önde gelen isimlerinden Javier Maroto, programı "eşi benzeri görülmemiş" şeklinde nitelendirirken, programın bazı sol partilerin beklentilerini karşılamadığı belirtiliyor.