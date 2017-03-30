İspanya'da suikastle alay eden tweet'e bir yıl hapis

İspanya'da bir kadın, faşist diktatör Francisco Franco döneminin başbakanı Luis Carrero Blanco'ya düzenlenen suikastla ilgili tweetleri nedeniyle bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, suikastla ilgili espri yapan Cassandra Vera adlı 21 yaşındaki kadını, "terörü övmek ve terör kurbanlarını aşağılamaktan" suçlu buldu.

Ülkede şiddet içermeyen suçlarda, 2 yıldan az ceza alanlar genellikle hapse girmiyor. Ancak karar, ülkede ifade özgürlüğünün sınırları konusundaki tartışmaları alevlendirdi.

Sosyal medyada birçok kişi Vera'ya destek verirken, aşırı solcu Podemos partisinin lideri Pablo Iglesias izleyici olarak duruşmaya katıldı.

Franco'nun yerine geçecek kişi olarak görülen Oramiral Luis Carrero Blanco 20 Aralık 1973'te ayrılıkçı Bask örgütü ETA tarafından bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda ölmüştü. Blanco'nun aracı patlamanın etkisiyle ayine katılacağı kilisenin çatısına uçmuştu.

Vera'nın, 2013 ile 2016 yılları arasında attığı 13 tweet'ten birinde, "ETA, resmi araç kullanmama politikasıyla uzay programını birleştirdi" diye espri yaptığı belirtiliyor.

Mahkemenin kararı birçok kesimde eleştirilirken, Blanco'nun torunu Lucia Carrero Blanco da Ocak'ta El Pais gazetesinde yayımlanan mektubunda "Espriler zevksiz ama hukuki kovuşturma gerektirmiyor. İfade özgürlüğünün hapisle cezalandırıldığı bir ülke olmamızdan endişe ediyorum" demişti.