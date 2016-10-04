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BBC Türkçe

İspanya'da 'son yılların en büyük yolsuzluk davası' başladı

İspanya'da aralarında iktidardaki Halk Partisi'nin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 37 kişi, ülkede son yıllarda görülen en büyük yolsuzluk davasında yargılanmaya başlandı.

04 Ekim 2016 19:12

İspanya'da aralarında iktidardaki Halk Partisi'nin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 37 kişi, ülkede son yıllarda görülen en büyük yolsuzluk davasında yargılanmaya başlandı.

Yargılananlar arasında Halk Partisi'nin üç mali sekreteri de var.

Davada işadamı Francisco Correa'nın yolsuzluk şebekesinin lideri olduğu ve ihaleler karşılığında rüşvet dağıttığı iddia ediliyor.

Üç yıldır tutuklu bulunan Correa'nın suçlu bulunması durumunda, 125 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

"Gurtel" adı verilen yolsuzluk şebekesi vakası, bir memur tarafından ortaya çıkartılmasından bu yana ülkede tartışma yaratıyor.

Soruşturmaya ilk olarak ünlü yargıç Baltasar Garzon bakıyordu.

Garzon daha sonra davadan alınmadan önce Correa'ya bağlı şirketlerin, ihaleler karşılığı rüşvet verdiğini belirlemişti.

Halk Partisi'nin uzun süre mali sekreterliğini yapan Luis Barcenas da rüşvet paralarını İsviçre'deki bir hesapta topladığını ve nakit rüşvet paralarını parti yetkililerine verdiğini itiraf etmişti.

Sağlık Bakanı Ana Mato, eşinin rüşvet şebekesiyle ilişkilendirilmesi üzerine istifa etmişti.

Dava yıllardır Başbakan Mariano Rajoy'un siyaseten başını ağrıtsa da, Rajoy'un kendisi soruşturma geçirmedi.

Madrid'deki mahkeme binasında Gurtel davası görülürken, bir başka siyasi yolsuzluk skandalının duruşması yapıldı.

Bu davada da eski IMF Başkanı Rodrigo Rato, 64 bankacıyla birlikte yargılanıyor. Rato da Halk Partisi'nin önde gelen isimlerinden biriydi.

Rato, banka vergi mükelleflerinin parasıyla kurtarılmadan önce "gayrı resmî" kredi kartlarıyla lüks harcamalar yaptığı iddiasını reddediyor.

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