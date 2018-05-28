İspanya'da solcu Podemos, 615 bin Euro'luk villa satın alan liderine güvenoyu verdi

İspanya'da radikal solcu parti Podemos'un lideri Pablo Iglesias, 615 bin euro'luk villa satın alması üzerine talep ettiği parti için güvenoylamasını kazandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, hayat arkadaşlıklarında ikiz çocuk dünyaya getirme noktasına gelince 610 bin euro'ya villa satın alan Podemos'un lideri Pablo Iglesias ile meclis sözcüsü Irene Montero, parti içinde eleştiri oklarının hedefi olmalarının ardından güven tazeledi.

Yüzme havuzu ve konukevi bulunan villa için 540 bin euro mortgage kredisi alan çift, 'partiyi satmak, ilkelere ihanet etmek, burjuvalaşmakla' suçlanmalarının ardından güveoyu talep etmişti.

Bugün parti üyeleri için internetten yapılan güvenoylamasında ''Pablo Iglesias ile Irene Montero'nun parti lideri ve meclis grubu sözcüsü olarak devam etmesi gerektiğini düşünüyor musunuz'' sorusuna yüzde 68.42 oranında 'evet' yanıtı verildi. İkilinin partideki görevlerini bırakmasını savunanların oranı yüzde 31.58'i buldu.

Sonuçların açıklanmasının ardından Iglesias şunları söyledi:

''Podemos'un başında kalmak ve hem beni destekleyen yüzde 70'i hem de başka bir genel sekreter tercih eden yüzde 30'u vakar içinde temsil etmekle yükümlüyüm. Bu görevi her zamankinden daha büyük bir heyecan ve olgunlukla kabul ediyorum. Bizi desteklemeyen yüzde 30'un verdiği mesajı da not ediyorum.''

Villayı spekülatif amaçlarla değil içinde çocuklarla birlikte yaşamak için almalarına karşın özel hayatlarına ilişkin bir konunun ulusal tartışma meselesi haline getirildiğinden yakınan Podemos lideri ''Muhtemelen hata yapmaya devam edeceğim, ama kimse bizim koltuklarımıza yapıştığımızı ya da tenkitçilerimizden kaçıp saklandığımızı iddia edemez'' dedi.

İspanya bir yıl içinde bölgesel-yerel seçimlere gidecek. Iglesias'sız seçime girmek Podemos için büyük risk olurdu.

Podemos, 2011'de ekonomik kriz sırasında özellikle bankaların evlere el koyup insanları sokağa atmasına tepki olarak Öfkeliler sokak hareketinden doğdu.

Radikal solcu parti, 2014'te kurulmasından beri bazı seçim başarıları elde etti