İspanya'da sandıktan koalisyon çıktı



İspanya'da pazar günü yapılan erken seçimin galibi Başbakan Mariano Rajoy'un liderliğindeki muhafazakar Halk Partisi oldu. Halk Partisi bir önceki seçime kıyasla güçlenerek yüzde 33 oranında oy aldı. Meclise 137 milletvekili göndermeye hak kazanan parti, hükümeti tek başına kurması için gerekli olan 176 sandalye sayısını ise sağlayamadı.

Başbakan Rajoy pazar gecesi yaptığı zafer konuşmasında, seçimi kazandıklarını belirterek "hükümet etme hakkının" kendilerinde olduğunu savundu. Rajoy, koalisyon görüşmelerine hemen başlayacaklarının da mesajını verdi.

Seçimlerden ikinci güç olarak da meclise 85 milletvekili göndermeye hak kazanan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) çıktı.

Bu Sosyalist İşçi Partisi için aralık ayındaki seçimlere kıyasla 5 sandalye düşüş anlamına geliyor. Ancak sonuçtan memnun olduklarını belirten PSOE lideri Pedro Sanchez, büyük koalisyona ortak olmayacaklarını açıkladı.

Sanchez, seçmenlerine değişim sözü verdiklerini ve sosyalistlerin dönüşümün en güçlü tarafı olduğunu ifade etti,

Podemos geriledi

Aralık ayındaki seçimlere kıyasla güçleneceği tahmin edilen Pablo Iglesias liderliğindeki Birleşik Sol İttifakı Podemos ise beklentilerin aksi bir sonuç elde etti. Mecliste 69 sandalyenin sahibi olan Podemos için bu sonuç 1 milyon 200 bin seçmen kaybı anlamına geliyor.

Iglesias sonuçların netleşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Sonuçlardan memnun değiliz, daha farklı bir sonuç bekliyorduk" diye konuştu. Matematiksel olarak PSOE ve Podemos'un oy oranları hükümet kurmaya yeterli gelmiyor.

Liberaller ortaklığa aday

İspanya'nın liberal çizgideki partisi Ciudadanos ise seçimlerden 32 sandalye çıkardı.

Parti lideri Alberto Rivera, koalisyonun küçük ortağı olmaya hazır olduklarını açıkladı.

İspanya'da geçen aralık ayında yapılan seçimlerin ardından hiçbir parti çoğunluğu sağlayamayınca ve koalisyon da kurulamayınca erken seçimlere gidilmesi ihtiyacı doğmuştu.