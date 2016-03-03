İspanya'da Sanchez güvenoyu alamadı



350 sandalyeli İspanyol Meclisinde Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'e "evet" diyen milletvekillerinin sayısı 130'da kaldı.

Pedro Sanchez başbakanlığında kurulacak koalisyon hükümetine sadece kendi partisi PSOE ve Ciudadanos (Vatandaşlar) partisi mensupları destek verdi. Solcu Podemos ve muhafazakâr Halk Partisi (PP) milletvekilleri blok halinde "hayır" oyu kullandı.

İkinci tur oylama için seçenekler

Gözlemciler, yarın yapılacak oylama için muhtelif seçenekler üzerinde duruyor. PSOE ve Ciudadanos 130, PP ve Podemos ise 192 milletvekiline sahip. PP ve Podemos'un yarınki oylamada çekimser kalması halinde Sanchez hükümeti güvenoyu almış olacak.

İspanya'da 20 Aralık'ta yapılan genel seçimler, muhafazakâr Halk Partisi'nin (PP) mecliste mutlak çoğunluğu yitirmesi ile sonuçlandı. PSOE oy kaybına uğrarken, Podemos hareketi sandıktan üçüncü parti olarak çıkmayı başardı. Ciudadanos, İspanya meclisine dördüncü parti olarak girmeye hak kazandı.

Siyasi tablo değişti, hükümet kuruluşu 'imkânsız' hale geldi

Uzmanlara göre İspanya'da on yıllardır kanıksanan siyasi tabloyu değiştiren genel seçim sonuçları, yeni hükümet kuruluşunu neredeyse "imkânsız" hale getiriyor.

Yasalar uyarınca, parlamentoda yeni hükümet için yapılacak ilk oylamayı izleyen iki ay içinde başbakan seçilemezse genel seçimin yenilenmesi gerekiyor.