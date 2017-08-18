İspanya'da saldırılarda ölü sayısı 14'e yükseldi

İspanya'nın Barcelona kentinde perşembe akşam saatlerinde şehir merkezindeki Las Ramblas caddesinde yayaların arasına sürülen araçla yapılan saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken, kentin güneyindeki Cambrils kasabasında polisin son anda engellediği benzer bir saldırıda yaralanan bir kişinin ölümüyle toplam sivil kayıp 14'e yükseldi.

Barcelona saldırısının birkaç saat ardından Cambrils kasabasında polis kontrolüne takılan aracın kaçmaya çalışırken yayaların üzerine sürmesi sonucu başlayan takip, güvenlik birimlerinin araçtaki beş terör zanlısını vurmasıyla sonlandı.

Polis ayrıca saldırganların intihar bombası yeleği giydiğini ve etkisiz hale getirildikten sonra bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatıldığını açıkladı. Olayda bir İspanyol kadın hayatını kaybederken, birkaç sivil ve bir polisin yaralandığı bildirildi.

Katalonya İçişleri Bakanı Joaquin Forn yerel RAC1 radyosuna yaptığı açıklamada Cambrils'teki olayın Barcelona saldırısıyla benzer izler taşıdığını belirterek iki olayın arasında bağlantı bulunduğuna inanıldığını söyledi. Bakan ayrıca Barcelona saldırısının failini arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

IŞİD'in üstlendiği Barcelona'daki saldırıda 100'den fazla kişi yaralanırken en az 15'inin durumlarının ciddi olduğu belirtiliyor.

Saldırılarla bağlantılı olduğundan şüphelenilen biri Faslı, bir İspanyol iki erkek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla'da gözaltına alındı. Ancak bu kişilerin Las Ramblas saldırısında kullanılan minibüsün sürücüsü olmadığı kaydedildi. Katalonya İçişleri Bakanlığı ilerleyen saatlerde üçüncü bir kişinin daha yakalandığını açıkladı.

Saldırılarda toplam kaç kişinin yer aldığı henüz bilinmiyor, ancak Reuters'a konuşan bir hukuk yetkilisi en az sekiz kişilik bir hücrenin eylemi gerçekleştirmiş olabileceğinin üzerinde durduklarını söyledi.

Turistler zarar gördü

Tanıkların ifadelerine göre Las Ramblas'taki saldırı, beyaz bir minibüsün yüksek hızla zikzak çizerek yayalar ve bisikletçilere çarpmasıyla gerçekleşti.

Katalan bölgesel hükümetinin yaptığı açıklamada şu ana kadar aralarında Fransa, Almanya, Belçika, Pakistan ve Filipinlerin de olduğu 34 farklı ülkeden kurban tespit edildi. Ayrıca Almanya, Avustralya, Romanya, İrlanda, Tayvan ve Hong Kong'dan turistlerin yaralılar arasında olduğu teyit edildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 13 Alman vatandaşının yaralılar arasında olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

BBC Türkçe'nin Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği'nden elde ettiği bilgiye göre yaralılar arasında bir Türk vatandaşı da bulunuyor.

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, en az üç Avustralya vatandaşının yaralı olarak hastanede ve birinin durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

Tayvan Merkez Haber Ajansı da bir anne ile kızının yaralılar arasında olduğunu açıklarken, Barcelona'daki Çin Konsolosluğu, Hong Kong'tan bir kişi hariç yaralıları olmadığını internet sitesinden bildirdi.

Üç günlük yas

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, "cihatçı" olarak nitelendirdiği saldırıdan sonra üç günlük resmi yas ilan etti. Rajoy ayrıca Twitter üzerinden bir açıklama yaparak "Teröristler, bir olmuş halkımızı asla yenemez" ifadesini kullandı.

İspanyol kraliyet ailesinin Twitter adresinden yapılan paylaşımda ise "Bunlar katil. Suçlular bizi terörize edemeyecek. İspanya'nın tamamı Barcelona'dır" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Barcelona'daki terör saldırısının ardından "ABD, İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısını kınıyor ve yardım için ne gerekliyse yapacak. Sağlam ve güçlü olun, sizi seviyoruz" diye tweet attı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Barcelona'daki korkunç saldırıyı kınıyorum. Düşüncelerim olayın mağdurlarıyla. Teröre karşı mücadelede birlik içindeyiz" ifadesini kullandı.

Alman hükümeti adına açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Bu menfur saldırının kurbanlarının yasını paylaşıyoruz" dedi. Seibert, Almanya'nın dostluk ve dayanışma ile İspanya'nın yanında olduğunu söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da saldırıları kınadı ve "Dostumuz ve müttefikimiz İspanya’yla terörizme karşı mücadelede dayanışma içinde olduğumuzu ve gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Benzer saldırılar

Barcelona'daki saldırıyı yayın organı Amak aracılığıyla üstlenen IŞİD'in sorumluluğu henüz yetkililer tarafından doğrulanmadı. Ancak teyit edilirse Avrupa kentlerinde yayaların üzerine araç sürerek yapılan saldırılara bir yenisi daha eklenmiş olacak. Nice, Berlin, Londra ve Stockholm'deki saldırılarda son 13 ayda toplamda 100'den fazla insan hayatını kaybetmişti.

İspanya'daki çifte saldırı ayrıca ülkede 2004'teki Madrid bombalamasından bu yana yaşanan en büyük terör saldırısı. Tren garındaki bombalamada 191 kişi hayatını kaybetmiş, bin 800'den fazla kişi yaralanmıştı. İspanya'nın Irak Savaşı'nda ABD'nin başını çektiği koalisyon güçleri ile birlikte yer alması ile ilişkilendirilen saldırıyı El Kaide üstlenmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP/dpa/AFP/ÇÖ/BK/HS