İspanya'da ralli faciası, 6 ölü

İspanya'nın Coruna kentinde yapılan ralli yarışlarında meydana gelen kazada, 6 kişi öldü.

Ralli yarışında yarışan araçlardan birinin pilotu kontrolünü kaybederek pistten çıktı ve izleyicileri ezdi.Kaza, araç pistin Gallacia'daki Carral bölgesindeki bölümünü geçerken yerel saatle 19:30 sularında meydana geldi.

İspanyol resmi haber ajansı EFE'nin jandarma kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, kazanın yerel saat ile 20.00 (TSİ 21.00) Carral etabında meydana geldiği bildirildi.

Ralliye katılan araçlardan birinin virajı alamayarak kenarında yarışı izleyen seyircilere çarptığı ve ilk belirlemelere göre 4'ü kadın 2'si erkek 6 kişinin öldüğü kaydedildi.



Hastaneye kaldırılan ve sayıları en az 10 olarak verilen yaralılardan 3'ünün de çocuk olduğu açıklandı. Görgü tanıkları, kazanın ardından bölgede kargaşa yaşandığını, ailelerin olay yerine akın ettiğini, çok sayıda polis, sivil koruma ve sağlık ekibinin bölgede bulunduğunu söyledi.



130'dan fazla aracın kayıtlı olduğu rallinin kazadan dolayı iptal edildiği duyuruldu.