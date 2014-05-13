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Dünya

İspanya'da politikacıya suikast!

İspanya'da hakkında çok sayıda yolsuzluk suçlaması bulunan politikacı Isabel Carrasco sokak ortasında öldürüldü

13 Mayıs 2014 13:44

İspanya’da iktidardaki Halk Partisi (PP) nin Castilla-Leon yerel yönetim Meclis Başkanı Isabel Carrasco, bir anne ile kızın silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirenler polis tarafından yakalandı. 

Görgü tanıkların ifadelerine göre cinayet dün akşam üzeri Carrasco nun Berna nehrinin üzerinde bulunan geçitten geçmekte olurken meydana geldi. İçişleri Bakanlığı cinayetin kişisel bir intikam için işlediği açıklaması yaptı. İspanyol basını ise gözaltına alınan kişilerden birinin bir süre önce öldürülen politikacının başkanlığını yaptığı il Meclisinden atıldığına dikkat çekti. Isabel Carrasco nun öldürülmesi nedeni ile İspanya'da devam eden Avrupa Parlamentosu seçimleri tüm partiler tarafından iptal edildi. 59 yaşında olan Carrasco hakkında devlet ihalelerinde yolsuzluklar yaptığı gerekçesi ile çok sayıda rüşvet ve yolsuzluk suçlaması dosyası bulunuyordu.

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