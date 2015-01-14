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Dünya

İspanya'da polis, pasaportunda Türkiye çıkışı damgası bulunan kişileri gözaltına alabilecek

Türkiye'den de gelenler gerek görüldüğünde takip edilebilecek

14 Ocak 2015 18:12

İspanya İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta Fransa'da 17 kişinin ölümüne neden olan kanlı saldırılar sonrası güvenlik birimlerine gönderdiği önlemler paketinin metni basının eline geçti.

Pakette Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Suriye ve Lübnan'ın yanısıra Türkiye'den de gelenlerin gerek görüldüğünde takip edilebileceği yer alıyor.

Polis şüpheli gördüğü bir kişinin pasaportunda Türkiye çıkışı damgası bulduğunda bu şahsı takip edebilecek veya gözaltına alabilecek. 

Pakette yer alan ve bazı kesimlerce "ırkçılık" olarak yorumlanan maddeler basına yansıyınca tartışma konusu oldu.
 

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