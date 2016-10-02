T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İspanya'da patlama

İspanya'nın güneyindeki Velez-Malaga kentinde yaşanan patlamada onlarca kişi yaralandı. Patlamaya gaz sızıntısının neden olduğu tahmin ediliyor.

02 Ekim 2016 16:39

İspanya'nın güneyindeki Malaga kentinde yaşanan patlama paniğe neden oldu. Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre cumartesi gecesi 19.00 sularında Malaga'daki bir kafede şiddetli bir patlama meydana geldi. Olayda 90 kişi yaralandı.

57 yaralının çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı, yaralıların çoğunun kesik ve ezikler nedeniyle tedavi edildiği bildirildi. Beş yaralının durumunun ise ağır olduğu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde kentte kurulan panayır devam ederken La Bohemia adlı kafenin mutfağında henüz kesin olarak belirlenemeyen bir sebepten ötürü bir patlama meydana geldiği ifade ediliyor.

Belediye Başkanı Antonio Moreno Ferrer, El Mundo gazetesine verdiği demeçte "Büyük ihtimalle bir boru çatlağı nedeniyle gaz sızıntısı yaşandığını" kaydetti. Belediye Başkanı emniyet güçlerinin olayla ilgili detaylı inceleme başlattığını açıkladı.

Malaga kentinin yaklaşık 30 kilometre doğusunda bulunan Velez-Malaga kentinde yaklaşık 80 bin kişi yaşıyor.

Geçen ay da İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi başkenti Barcelona yakınlarında bir patlama meydana gelmişti. Barcelona'ya 25 kilometre mesafedeki Premia de Mar'daki yedi katı bir binada meydana gelen patlamada bir kişi ölmüş, 14 kişi de yaralanmıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/BW/SÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Velez-MalagaMalagaMalaga BohemiaBaşkanı Antonio Moreno Ferrer MundoBaşkanıKatalonyaBölgesiBarcelonaPremiaMarWelle Türkçe dpa/BW/SÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24