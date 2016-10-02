İspanya'da patlama

İspanya'nın güneyindeki Malaga kentinde yaşanan patlama paniğe neden oldu. Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre cumartesi gecesi 19.00 sularında Malaga'daki bir kafede şiddetli bir patlama meydana geldi. Olayda 90 kişi yaralandı.

57 yaralının çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı, yaralıların çoğunun kesik ve ezikler nedeniyle tedavi edildiği bildirildi. Beş yaralının durumunun ise ağır olduğu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde kentte kurulan panayır devam ederken La Bohemia adlı kafenin mutfağında henüz kesin olarak belirlenemeyen bir sebepten ötürü bir patlama meydana geldiği ifade ediliyor.

Belediye Başkanı Antonio Moreno Ferrer, El Mundo gazetesine verdiği demeçte "Büyük ihtimalle bir boru çatlağı nedeniyle gaz sızıntısı yaşandığını" kaydetti. Belediye Başkanı emniyet güçlerinin olayla ilgili detaylı inceleme başlattığını açıkladı.

Malaga kentinin yaklaşık 30 kilometre doğusunda bulunan Velez-Malaga kentinde yaklaşık 80 bin kişi yaşıyor.

Geçen ay da İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi başkenti Barcelona yakınlarında bir patlama meydana gelmişti. Barcelona'ya 25 kilometre mesafedeki Premia de Mar'daki yedi katı bir binada meydana gelen patlamada bir kişi ölmüş, 14 kişi de yaralanmıştı.

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