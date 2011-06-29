-İSPANYA'DA PAPA ZİYARETİ KRİZİ MADRİD (A.A) - 29.06.2011 - Şenhan Bolelli - Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benediktus'un da katılacağı, 26. Dünya Gençlik Günü organizasyonunun harcamalarının bir kısmının İspanyol devleti tarafından karşılanacak olması İspanya'daki 45 dernek tarafından eleştirildi. Katolik Kilisesi tarafından organize edilen 26. Dünya Gençlik Günü, 16-21 Ağustos günleri arasında Madrid'de yapılacak. Papa 16. Benediktus da 18 Ağustos'tan itibaren 3 gün boyunca bu etkinliklere katılacak. İspanya'da laik, ateist, özgür düşünce ve Papa karşıtı Hristiyan örgütlerle, eşcinsel gruplardan oluşan 45 dernek, Dünya Gençlik Günü organizasyonunun maliyetinin 50 milyon avroyu bulduğunu ve bunun 25 milyonunun İspanyol devleti tarafından karşılanacağını öne sürdü. Yapılan yazılı açıklamada, Papa 16. Benediktus'un, eşcinseller arasında evlilik ya da ötenazi gibi konularla alakalı olarak hiçbir zaman İspanya'nın içişlerine karışmaması gerektiği vurgulanarak, organizasyona sağlanacak devlet desteğine "Benim vergilerimle olmaz. Bu bir skandal" sözleriyle karşı çıkıldı. Daha önce de Papa'nın İspanya'ya yaptığı ziyaretlerin İspanyol devleti tarafından karşılanmasına karşı eylemler yapan Laik Avrupa Derneği, "Demokratik bir devlette, din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmaması" gerektiği görüşünü savundu. Madrid Ateistler ve Özgür Düşünceler Derneği (AMAL) de Papa'nın Madrid'e gelmesinden bir gün önce kentte gösteri yapılması çağrısında bulundu. Öte yandan, Dünya Gençlik Günü sözcülerinden biri, El Pais gazetesinde yayımlanan açıklamasında, organizasyonun yüzde 70'inin Madrid'e gelecek dindarlardan, yüzde 30'unun da özel sektör ve devletten karşılanacağını belirtti. Sözcü, Dünya Gençlik Günü dolayısıyla dünyanın dört bir yanından bir milyona yakın kişinin Madrid'e gelmesinin beklendiğine dikkati çekerek, etkinliklerin Madrid ekonomisine 100 milyon avro kadar gelir sağlayacağını ileri sürdü.