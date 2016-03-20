İspanya'da öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı



Erasmus öğrenci değişim programıyla İspanya'ya giden yabancı kökenli öğrenciler dahil 57 kişinin bulunduğu otobüsün Barcelona'ya 150 km. uzaklıkta kaza yaptığı açıklandı.

Otobüsün Valensiya'daki bir kutlamadan Barcelona'ya dönmek üzere yolda olduğu belirtildi. 14 kişi kazada hayatını kaybederken, yaralı 43 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otobüsün şoförünün hayatta olduğu ve büyük bir şok yaşadığı bildirildi. Kazanın otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

Kaza İspanya'da son yıllarda meydana gelen en büyük kaza. 2014 kasım ayında İspanya'nın güneyinde bir otobüs kazası meydana gelmiş, aynı şekilde 14 kişi hayatını kaybetmişti. Katalonya Bölgesel Yönetimi Başkanı Carles Puigdemdemont kaza nedeniyle Paris'e yapmayı planladığı ziyareti erteledi. İspanya kraliyet ailesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajda kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.

İspanyol yetkililer öğrencilerin kimlikleri hakkında bir açıklama yapmadı sadece Avrupa ülkelerinden oldukları bilgisi paylaşıldı.