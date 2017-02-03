İspanya'da "Meryem Ana bakire olmayabilir" diyen rahibe tartışma yarattı

İspanya'da Rahibe Lucia Caram isimli bir rahibenin "Meryem Ana bakire olmayabilir" şeklindeki sözleri tartışma yarattı.

İspanya’da sosyal medyada 100 binin üzerinde takipçisi olan Katolik rahibe Lucia Caram’ın, "Meryem Ana’nın bakire olmayabileceğini" söylemesi tartışma yarattı. Habertürk'te yer alan habere göre, Rahibe Caram, katıldığı bir televizyon programında “Meryem Ana, Yusuf ile normal bir çift olarak aşk yaşıyordu ve cinsel ilişkiye girmeleri de normaldi” dedi.

Hıristiyanlık inancına göre Meryem Ana, Hz. İsa’ya cinsel ilişki olmadan hamile kalmıştı. İspanya Başpiskoposu, açıklamayı “Meryem Ana’nın bekâreti tartışma konusu değildir” sözleriyle kınadı.