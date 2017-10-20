T24 LogoT24 Logo
Dünya

İspanya'da meclis Katalonya’nın özerkliğini askıya almak için toplanacak

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Ekim (DHA) – İspanya’da Başbakan Mariano Rajoy, Katalonya bölgesi lideri Carles Puigdemont’un bağımsızlık iddiasından vazgeçmemesi üzerine cumartesi günü Anayasa’nın 155

20 Ekim 2017 15:42

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Ekim (DHA) – İspanya’da Başbakan Mariano Rajoy, Katalonya bölgesi lideri Carles Puigdemont’un bağımsızlık iddiasından vazgeçmemesi üzerine cumartesi günü Anayasa’nın 155. Maddesini yürürlüğe sokarak bölgenin özerkliğini askıya alma sürecini başlatmak amacıyla özel bir kabine toplantısı yapacak.
Ayrıca Madrid merkez hükümeti muhalefet partisi Sosyalistlerle (PSOE) Ocak’ta Katalonya’da seçime gitme kararı aldı. Sosyalist politikacı Carmen Calvo ulusal kanala verdiği bir röportajda seçimlerin Özerk Katalonya Bölgesi’nin özerkliğini geçici olarak askıya almak için alınan olağanüstü önlemlerden biri olduğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıEkim DHABaşbakan Mariano Rajoy KatalonyaCarles PuigdemontunAnayasanınMaddesiniAyrıca MadridSosyalistlerle PSOE Ocakta KatalonyadaSosyalistCarmen CalvoKatalonya Bölgesinin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24