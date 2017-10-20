İspanya'da meclis Katalonya’nın özerkliğini askıya almak için toplanacak

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Ekim (DHA) – İspanya’da Başbakan Mariano Rajoy, Katalonya bölgesi lideri Carles Puigdemont’un bağımsızlık iddiasından vazgeçmemesi üzerine cumartesi günü Anayasa’nın 155. Maddesini yürürlüğe sokarak bölgenin özerkliğini askıya alma sürecini başlatmak amacıyla özel bir kabine toplantısı yapacak.

Ayrıca Madrid merkez hükümeti muhalefet partisi Sosyalistlerle (PSOE) Ocak’ta Katalonya’da seçime gitme kararı aldı. Sosyalist politikacı Carmen Calvo ulusal kanala verdiği bir röportajda seçimlerin Özerk Katalonya Bölgesi’nin özerkliğini geçici olarak askıya almak için alınan olağanüstü önlemlerden biri olduğunu söyledi.