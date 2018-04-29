T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İspanya'da mahkemenin 'Tecavüz değil cinsel istismar' hükmü infial yarattı

İspanya'da tecavüzle suçlanan 5 kişinin mahkeme tarafından cinsel istismardan suçlu bulunması sonrası birçok kentte binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi. Çoğu kadın öfkeli göstericiler, başkent Madrid'de ve diğer şehirlerde "Utanç verici!", "H

29 Nisan 2018 20:30

İspanya'da tecavüzle suçlanan 5 kişinin mahkeme tarafından cinsel istismardan suçlu bulunması sonrası birçok kentte binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi.

Çoğu kadın öfkeli göstericiler, başkent Madrid'de ve diğer şehirlerde "Utanç verici!", "Hayır, Hayır demektir" şeklinde sloganlar attı.

Madrid'de polis bir süre göstericilerin parlamento binasına yürümelerini engellemeye çalıştı.

Kararın alındığı Pamplona kentindeki mahkeme binasının önünde de geniş çaplı gösteriler düzenlendi.

Kadın dernekleri, suçlu bulunanlara verilen 9 yıl hapis cezasını yeterli bulmadıklarını ve kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Savcılar, 5 kişi hakkında 20 yıldan fazla hapis cezaları talep etmişlerdi.

Kendilerine "Kurt sürüsü" adını veren José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Ángel Boza, Alfonso Jesús Cabezuelo ve Jesús Escudero 2016'da Pamplona'daki ünlü Boğa Güreşi Festivali sırasında 18 yaşında bir kadına tecavüz etmekle suçlanmışlardı.

Mahkeme ise kararına gerekçe olarak savcılık makamının 5 kişinin, etrafını sardıkları genç kadınla, onun rızası olmadan cinsel ilişkiye girdiklerini ve ona karşı şiddete başvurduklarını kanıtlayamamalarını gösterdi.

Bir WhatsApp grubu üzerinden organize olan "Kurt sürüsü" ise saldırıyı görüntülemişti.

İspanya yasaları, şiddet ve tehdir içermeyen cinsel istismar ile ve tecavüz suçları arasında net bir ayrıma gidiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MadridHayırPamplonaKendilerineJoséPrenda Antonio Manuel GuerreroBoza Alfonso Jesús CabezueloJesús EscuderoBoğa Güreşi FestivaliMahkemeWhatsApp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24