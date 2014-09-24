İspanya'da 'kürtaj kısıtlaması'na tepki gösteren adalet bakanı istifa etti

İspanya Adalet Bakanı Alberto Ruiz-Gallardó, hükümetin kürtaja kısıtlama getiren yasa tasarısını geri çekmesinin ardından istifa etti. Gallardón bakanlık koltuğundan ayrılmakla kalmadığını belirterek, 30 yıllık siyasi hayatına da son verdiğini açıkladı.

Uzun süredir devam eden kürtaj tartışmasında son sözü söyleyen Başbakan Mariano Rajoy, "Bir başka parti iktidara geldiğinde değiştirileceğinden emin olduğumuz bir yasa yapmamız doğru olmayacaktı" diye konuştu. Deutsche Welle Tükçe'de yer alan habere göre Rajoy, 18 yaşın altındaki genç kızların kürtaj için ailelerinden onay alması şartını mevcut yasaya ekleyeceklerini söyledi.

Sosyalist Parti iktidarı döneminde, 2010 yılında yürürlüğe giren ve halen geçerli olan yasaya göre, anne herhangi bir gerekçe göstermeden hamileliğin 14'üncü haftasına kadar kürtaj olabiliyor. 16 yaşın altındaki genç kızların ise kürtaj için ailelerinden onay alması gerekiyor. Ayrıca riskli bir cenin tespit edilmesi ve bu annenin fiziksel ve psikolojik sağlığı açısından risk yaratıyorsa bu durumda da 22'inci haftaya kadar hamileliğin sonlandırılmasına izin veriliyor.

Muhafazakarlar seçim vaadini tutamadı

Rajoy liderliğindeki muhafazakâr Halk Partisi'nin (PP), 2011'de iş başına gelirken verdiği seçim sözlerinden biri kürtaj yasasının değiştirileceği yönündeydi. Adalet Bakanı Ruiz-Gallardón başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanan yasa tasarısı, mevcut düzenlemede önemli değişiklikler öngörüyordu. Tasarı, sadece tecavüz ve hamileliğin annenin sağlığını tehdit etmesi durumunda kürtaja izin veriyor ve riskli cenin tesbiti kürtaja gerekçe oluşturmuyordu. Yeni yasa tasarısı yanlıları ve karşıtları aylardır protesto gösterileriyle konuyu gündemde tutuyordu. Konunun toplumu bölmesi, tasarının aylardır hükümet tarafından beklemede tutulmasına yol açmıştı.