İspanya'da kriz büyüyor; Futbolcular Birliği: Son söz bizim!

İspanya Futbolcular Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nde La Liga maçı oynanıp oynanmayacağında son sözü kendilerinin söyleyeceğini açıkladı. Birlik, tüm takım kaptanlarına dağıtılmak üzere, La Liga yönetiminden kapsamlı bir rapor bekliyor.

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La Liga yönetimi, her sezon lig maçının Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanması için, bir medya kuruluşu ile 15 yıllık anlaşma yapmıştı. Ancak İspanya Futbolcular Birliği, kendilerine danışılmadan yapılan anlaşmaya tepki göstermişti.

La Liga yönetimi, Girona ile Barcelona arasında 27 Ocak'ta yapılacak maçın, Birleşik Devletler'de oynanmasını istiyor. İspanya Futbolcular Birliği ise bu konuda son söz hakkının kendilerinde olduğunu açıkladı.

Oyuncuların, kendilerinden habersiz yapılan anlaşmaya hala tepkili olduğunu vurgulayan birlik, bununla birlikte son kararı almadan önce, tüm takım kaptanlarına dağıtılmak üzere kapsamlı bir rapor talep etti.

Barcelona'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Girona yönetimi ise karşılaşmanın Birleşik Devletler'de oynanmasına sıcak bakıyor. La Liga yönetimi, maç için kombine bileti bulunan taraftarların, seyahat ve barınma masraflarını karşılayacağı sözü vermişti.