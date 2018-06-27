İspanya'da 'korkunç' heykel restorasyonu

16. yüzyıldan kalma Aziz George heykelini restore etmek için bir resim ve elişleri öğretmeni tutan kiliseden paylaşılan fotoğraflarda heykelin pembe yüzü ve parlak zırhı dikkat çekti.

Kültür yetkilileri kilisenin bu girişimini "korkunç" olarak niteledi.

İspanya'nın sanat koruma kurulu yaptığı yazılı açıklamada "Kültür mirasımıza yönelik saldırılara daha fazla tolerans gösteremeyiz" dedi ve ekledi:

"Bu restorasyonu yapan kişinin bu tür işler için gereken eğitimi almadığı bariz."

İspanyol haber ajansı EFE'ye göre ülkenin kuzeyindeki Estella kentindeki kilise başlangıçta heykeli restore etmektense temizlemek istiyordu.

Fakat heykelin son durumunu gören yerel yetkililer, kilisenin planlarındaki değişimden haberdar edilmedikleri için öfkeli.

Guardian gazetesine yazan kentin belediye başkanı Koldo Leoz, "Kent konseyi de bölgesel hükümet de bu restorasyon girişiminden habersizdi" dedi.

Bazıları bu "restorasyonu" 2012'de bir İsa freskini restore etme girişimine benzetti.

Ünlü girişimde kilise cemaatinin yaşlı üyelerinden Cecilla Gimenez fırçasını eline alıp nem nedeniyle hasar gören 19. yüzyıldan kalma sanat eserini onarmaya çalışmış fakat sonuç tüm dünyanın ilgisini çekecek ölçüde kötü olmuştu.

Bu girişim o kadar ünlenmişti ki, Zaragoza yakınlarındaki eseri görmeye on binlerce kişi gitti ve Gimenez de sonunda kendi sanat sergisini açtı.