İspanya'da konserde platform çöktü: 266 kişi yaralandı

İspanya ’nın kuzeybatısında bulunan Vigo bölgesinde sahilde düzenlenen etkinlik sırasında tahtadan yapılan platform kalabalığa dayanamadı. Ahşap platformun konsersırasında çökmesi sonucu çok sayıda insan iskeleden denize düştü.

Sözcü'de yer alan habere göre, gece geç saatlerde meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 266 kişi yaralanırken, en az 5 kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Yapılan açıklamada çok sayıda insanın bacak ve kollarının kırıldığı belirtildi.

Yetkililer, “İskelenin çökmesiyle birlikte domino etkisi yaşandı ve insanlar birbirlerinin üstüne düştü. Dalgıçlar deniz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor ama ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı” açıklamasını yaptı. Yetkililer termal kameralar ile mahsur kalmış insanların tespit edilip kurtarıldığını duyurdu.

Yerel basında yer alan haberlerde ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

'Hep beraber zıplayın' dedi

İspanyol gazetesi Faro de Vigo, ahşap iskelenin konserin ilk şarkısı sırasında çöktüğünü açıkladı. Gazete, “Şarkıcı Rels B, performansı sırasında izleyicilere ‘zıplayın’ çağrısı yaptı. İnsanlar hep birlikte havaya sıçrayınca iskele dayanamadı. Olaya hemen müdahale edildi” yorumuyla yaşanan faciayı okuyucularına aktardı.