İspanya'da kokain kullanan sahaya çıkan futbolcuya hapis kapıda

İspanya La Liga takımlarından Granada'da top koşturan Dani Benitez, Real Betis ile oynanan lig karşılaşması öncesi kokain kullanıp sahaya çıktı. Maçın 16. dakikasında rakip oyuncuya sert girmeden hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek sahadan atıldı.

İki yıl hapis bekleniyor

Dopingle mücadele merkezi, 15 Şubat tarihinde Granada ile Real Betis arasında oynanan karşılaşma öncesi stada ani bir baskın düzenleyerek bazı futbolcuları idrar testine tabi tuttu. Alınan testleri merkeze gönderen yetkililer, Granadalı futbolcu Benitez'in bu maça çıkmadan önce kokain aldığını tespit ettiklerini duyurdular. Bu haber La Liga'da büyük yankı yaptı. Granada kulübü, test sonuçlarının henüz kendilerine ulaşmadığını hatırlatarak, resmi yazı geldiğinde İtalyan Udinese takımından kiralık olarak alınan Dani Benitez'in sözleşmesini hemen fes edeceğini açıkladı. Benitez için ayrıca yürürlükteki yasa gereğince iki yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.