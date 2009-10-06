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Dünya

İspanya'da kadına yönelik şiddet durdurulamıyor

06 Ekim 2009 00:38

İspanya Eşitlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2009 yılında eşleri veya sevgilileri tarafından öldürülen kadınların sayısının 45'e çıktığı bildirildi.

İspanya'da son 24 saatte Tarragona ve Alicante kentlerinde 2 kadının kocaları tarafından öldürülmesi, ülkede kadına karşı şiddet sorununu yeniden gündeme getirdi. Alınan önlemlere rağmen kadına karşı şiddet durdurulamazken, son olaylarda eşlerini öldüren kocaların daha sonra intihar ettikleri belirtildi.

Eşitlik Bakanlığı tarafından verilen bilgilerde, bu yıl öldürülen kadınlardan 31'inin İspanyol 14'ünün yabancı olduğu belirtildi.

İspanya'da 2006'da 68, 2007'de 71 ve 2008'de 70 kadın, eşleri veya sevgilileri tarafından öldürüldü.

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