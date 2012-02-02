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Ekonomi

İspanya'da işsizlik rekoru MADRİD (A.A)

02 Şubat 2012 20:16

-İspanya'da işsizlik rekoru MADRİD (A.A) - 02.02.2012 - İspanya'da bugün açıklanan resmi işsizlik rakamlarına göre kamu hizmetlerinde kayıtlı işsiz sayısının 4 milyon 599 bin 829 olduğu ve 1996 yılından bu yana en yüksek seviyeye gelerek rekor kırdığı bildirildi. Verilen bilgilerde, geçtiğimiz ocak ayı itibariyle 177 bin 470 kişinin daha işsiz kaldığı kaydedildi. Ocak ayında İspanya'daki her sektörde işsizlik artışa geçerken, en çok hizmet sektörünün (132 bin) etkilendiği açıklandı. En endişe verici rakamların ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) görüldüğü, SGK'ya kayıtlı olanlarının sayısının 2004'ten bu yana ilk kez 17 milyonun altına indiği ifade edildi.  İspanya'daki yeni hükümet, birkaç hafta içinde çalışma yasasındaki reformlarını açıklayacak. Başbakan Mariano Rajoy'un, geçtiğimiz AB zirvesinde Finlandiyalı meslektaşıyla yaptığı bir konuşmada açık mikrofonu unuturak ''Çalışma reformu bana genel greve mal olacak'' şeklindeki sözü İspanyol basınında geniş yankı bulmuştu. 

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