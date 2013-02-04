İspanya'da işsizlik rekoru kırıldı!

İspanya'da geçen Ocak ayında kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 980 bin 778'e ulaşarak, yeni bir rekor kırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, İspanya'daki işsizler ordusuna geçen Ocak ayında 132 bin 55 kişi daha eklendi. Ocak ayında Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) üyeliğini kaybeden işçilerin sayısı da 263 bin 243 olurken, SGK'ya bağlı toplamda 16 milyon 179 bin 438 işçi kaldığı ve rakamın 2002 yılı düzeyine düştüğü görüldü.

İşsizlikte en kötü aylardan biri olarak gösterilen Ocak ayının 2013 rakamlarına bakıldığında, 132 bin 55 işsizin 2012, 2009 ve 2008'in aynı dönemine oranla düşük, 2011 ve 2010'a göre ise yüksek olduğu kaydedildi.

Sektörel olarak ise Noel döneminin bitmesiyle işten çıkarılmaların en fazla hizmet sektöründe olması dikkat çekti. Hizmet sektörünü tarım, endüstri ve inşaat sektörleri izledi.

İşsizlik İspanya'nın Balear adalar grubu dışındaki diğer tüm özerk yönetimlerinde görülürken, cinsiyet olarak az farkla da olsa kadın işsizlerin daha fazla olduğu kaydedildi.

İspanya'da genç nüfusta ise işsizlik yüzde 55 oranına yaklaşıyor. 2013 yılında işsiz sayısının azalması öngörülmüyor.

