İspanya'da genç işsizliği rekor kırdı: Yüzde 55

İspanya'da gençler arasındaki işsizlik oranı modern zamanların rekorunu kırarak yüzde 55'e yükseldi.

Resmi rakamlar, ülkede işsizliğin 2012 yılının son üç ayında yüzde bir artarak yüzde 26'ya yani 5.97 milyon kişiye yükseldiğini gösteriyor.

1970'li yılların ortasından bu yana en yüksek düzeyine çıkan bu rakamlar, İspanya'nın uzun süre resesyon ve büyük kesintilerle karşı karşıya kalmasının sonrasına rastlıyor.

Ekonomik durumun en ağır etkisi ise 16-24 yaş arasındaki gençler için oldu.

İspanyol ekonomisi, emlak sektöründeki krizin ardından binlerce düşük kalifiye işçinin işsiz kalması ve ekonomideki genel düşüş nedeniyle, piyasaların bu ülkeye yatırım yapmayı azaltması üzerine resesyona girmişti.

Citigroup'ta yatırım bankacılığı stratejisti Jose Luis Martinez, "Henüz daha dibi görmedik, istihdam ilk çeyrekte de düşmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün açıkladığı rakamlar, İspanya'da işsizlik oranının Avrupa Birliği ortalamasının iki kat üstünde olduğunu söylüyor.

İşsizlik rakamları, Başbakan Mariano Rajoy ve hükümeti için büyük bir darbe anlamına geliyor.

Hükümet, İspanya'da işsizlik oranının 2012 yılında yüzde 24.6 olacağını öngörmüştü.

Rajoy 2011 yılında iktidara geldiğinde, 5.27 ülkede milyon kişi işsizdi.



BBCTürkçe