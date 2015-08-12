İspanya'da IŞİD baskılı tişört satan bir kişi gözaltına alındı

İspanya polisi, ülkenin kuzeybatısındaki Naron’da yaşayan ve internetten yardım görevlisi Alan Henning'in öldürülmeden önce çekilmiş fotoğrafının da basılı olduğu IŞİD baskılı tişörtler satan bir kişiyi gözaltına aldı.

Al Jazeraa'da yer alan habere göre, İspanya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Salı gecesi yapılan operasyonda gözaltına alınan kişinin kimliği açıklanmazken, İspanya vatandaşı olduğu ifade edildi. “Terörü savunma, kurbanları aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alınan kişinin IŞİD’in yanı sıra, ABD’nin “terör örgütü” olarak nitelendirdiği bir başka grup olan Şam İslam Hareketi’nin amblem ve sloganlarının basılı olduğu tişörtler ürettiği açıklandı. Bakanlık, baskılı tişörtlerin İspanya ve Portekiz’deki müşterilere 14 ila 16 euro arasında değişen fiyatlarda satıldığını söyledi.

İspanya İçişleri Bakanlığı’na göre yıl başından bu yana “İslamcı gruplarla” ilişkisi olduğu iddiasıyla ülkede 47 kişi tutuklandı.