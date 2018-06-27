İspanya'da ikinci restorasyon faciası: 'Bu Aziz George mu, Tenten mi?

İspanya'da hala 6 yıl önce bir kilisedeki Hz.İsa freskine yapılan 'başarısız restorasyonun' anıları tazeliğini korurken ülkede ikinci bir restorasyon faciası yaşandı. 16. yüzyıldan kalma tahta bir Aziz George heykelinde yapılan restorasyon girişimi hem yerel yetkililerin hem de sosyal medya kullancılarının tepkisini çekti.

İspanya'nın kuzeyindeki Estella kasabasındaki bir kilisede bulunan ve St. George'u (Aziz George) bir ejderha ile savaşırken tasvir eden tahta heykel alışılmadık bir şekilde uluslararası medyanın gündemde.

Bunu nedeni yaklaşık 500 yıldır herhangi bir değişikliğe uğramadan korunan heykelin restore edilmesi yönündeki iyi niyetli ancak başarısız girişim.

Navarre bölgesindeki Estella'da bulunan St. Michael Kilisesinin yetkilileri, 16. yüzyıldan kalma çok renkli heykelin restorasyonu için profesyoneller yerine 'Karmacolor' adlı bir el işi atölyesinden yardım isteyince Aziz George'un yüzü pembeye, zırhı ise sahip olduğu ayrıntıları kaybederek parlak bir renge büründü.

Estella Belediye Başkanı Koldo Leoz kilisenin restorasyondan önce kendilerine danışmadığını açıklayarak "Kilise heykeli estore etmek için kendi kendine harekete geçmeye karar vermiş ve bu işi bir yerel el işi öğretmenine vermişler. Ne belediye konseyine ne de Navarre'nin yerel hükümetine bir şey söylendi" dedi.

Heykeli gördüğünü ve sonuçtan memnun kalmadığını vurgulayan Leoz "16. yüzyıldan kalma bir heykele yapılması gereken restorasyon bu değil. Alçı ve yanlış boyalar kullanmışlar. Orijinal boya tabakaları kaybolmuş olabilir" dedi.