İspanya'da iki partili sistem sona erdi

İspanya’da yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anketleri Halk Partisi’nin (PP) oyların yüzde 26.8’ini aldığını gösteriyor.

İkinci sırada ise yüzde 21.7 oy oranıyla sol parti Podemos geliyor.

Ancak oyların Temsilciler Meclisi’nde dağılımına göre Başbakan Mariano Rajoy liderliğindeki Halk Partisi’nin 114 ila 118 arasında sandalye kazanması, Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) ise en az 79 sandalyeye ulaşarak meclisteki ikinci parti olması bekleniyor.

Bir partinin tek başına iktidara gelebilmesi için 176 sandalyeye sahip olması gerekiyor.