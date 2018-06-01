İspanya'da hükümet düştü, yeni başbakan Sosyalist Parti lideri Pedro Sanchez

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybetti.

Hükümetin 169'a karşı 180 oyla düşmesinin ardından, gensoru önergesini veren Sosyalist Parti'nin lideri Pedro Sanchez ülkenin yeni başbakanı olacak.

Gensoru önergesi, Rajoy'un merkez sağdaki Halk Partisi'nin mensuplarını da içeren yolsuzluk davaları sonrası gündeme gelmişti.

6 yıldır iş başında olan Mariano Rajoy, İspanya'nın 1970'lerin sonlarında demokrasiye dönüşünden sonraki 6. başbakandı.

Pedro Sanchez ise dün yaptığı açıklamada, oylamayı kazanması halinde ülkeyi, seçimlerin yapılacağı 2020'ye kadar yönetmeyi umduğunu söylemişti.

Fakat, Sosyalist Parti'nin 350 üyeli parlamentoda sadece 84 sandalyesi bulunuyor.