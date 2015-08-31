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Dünya

İspanya'da havai fişek fabrikasında patlama: 3 ölü, 6 yaralı

Zaragoza'da meydana gelen patlamada, 2 kişinin de kayıp olduğu belirtildi

31 Ağustos 2015 21:32

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Zaragoza kentindeki bir fişek fabrikasında bugün meydana gelen şiddetli patlamada üç kişinin öldüğü, iki kişinin kayıp olduğu ve altı kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın nedeni bilinmiyor.

Patlama anında fabrikada 20 kişinin çalıştığını, üç işçinin cesedinin bulunduğunu söyleyen Aragon özerk yönetimi Valisi Gustavo Alcalde, iki kişiye ulaşılamadığını ve yaralanan altı kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Alcalde, yaralıların durumunun ağır olduğunu aktardı.

Öğleden sonra meydana gelen şiddetli patlamanın ardından jandarma ekipleri fabrika çevresinde güvenlik koridoru oluşturdu. Yetkililer, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini ifade etti.

El Pais gazetesi son 25 yılda 110’dan fazla kişinin havai fişek fabrikalarında gerçekleşen kazalarda hayatını kaybettiğini söyledi. 

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